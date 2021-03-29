Москва, 29 марта, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Центр им. Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил журналистам, что в ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава РФ «будет проведена экспертиза ее [вакцины] качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение».

Заявка на ускоренную регистрацию «Спутника Лайт» была подана в конце февраля 2021 года.