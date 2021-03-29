Джакарта, , 15:22 — REGNUM Число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за рубежом, продолжает расти, сообщает Kompas.

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Согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, за границей было зарегистрировано ещё 15 случаев заражения коронавирусом среди граждан Индонезии.

«Граждане Индонезии подверглись заражению коронавирусом в Сингапуре, Восточном Тиморе, Кувейте и Тайване», — заявили в МИД Индонезии.

Всего коронавирусом заразились 4050 индонезийских граждан за рубежом. От COVID-19 за границей скончались 177 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5008 случаев заражения коронавирусом.

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