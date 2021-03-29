Пенза, , 13:21 — REGNUM В Пензенской области, по информации на 26 марта, число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 41 818 человек, заболевание подтвердились еще у 106 пензенцев, шесть из которых — дети в возрасте от 6 до 12 лет. Сутками ранее заболели 102 человека. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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44 новых случая зарегистрировано за сутки в Пензе, по 10 человек заболели в Мокшанском и Каменском районах, остальные — в других муниципалитетах области.

Под наблюдением врачей остаются 7158 человек, сняли с коронавирусного учета 98 416 пензенцев. Тестированием на COVID-19 охватили 61,18% населения.

Выздоровели за все время наблюдения 38 540 пациентов, или 92,2% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 133 человека. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 522 пациента, трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с пандемией коронавируса в России вызывает осторожный оптимизм. В стране за последние сутки выявили 8711 новых случаев заражения коронавирусом.

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