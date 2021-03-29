Москва, , 12:55 — REGNUM Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизируется в России. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 29 марта на совещании с вице-премьерами.

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«Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

Он отметил, что летом 2020 года, когда действовали связанные с COVID-19 ограничения, работала примерно пятая часть детских лагерей. Даже при заполненности на 50% в них отдохнули более 1,3 млн детей, при этом вспышек коронавирусной инфекции не было.

В этом году дети также должны отдохнуть, подчеркнул Мишустин.

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