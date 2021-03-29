Санкт-Петербург, 29 марта, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за истекшие сутки подтверждено 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Впервые за время спада второй волны эпидемии суточная цифра новых носителей опустилась ниже уровня в 700 случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Как отмечает ИА REGNUM, точно такой же показатель — 697 случаев в сутки — был зафиксирован в Петербурге во время осеннего подъема заболеваемости, 22 октября 2020 года по итогам предшествующих суток.

Однако о победе над ковидом пока говорить рано. За последние сутки в Петербурге констатировали еще 30 летальных случаев от COVID-19. Это на три случая меньше, чем сутками ранее. Летальность болезни в городе составляет 3,1%, это один из наиболее высоких показателей в РФ.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 393 197 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За это время от COVID-19 скончались 12 197 человек. Выздоровели 345 441 человек, в том числе за сутки выписано 713 человек.

«В Петербурге наблюдается снижение распространения инфекции», — заявляют специалисты Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в Петербурге.Добавим, что за 28 марта в Петербурге обследовали на коронавирус 12 853 человека.