Москва, 29 марта, 2021, 11:49 — ИА Регнум. На фоне того, что происходит сейчас по теме COVID-19 в Европе и США, заявление о возможности снятия карантинных ограничений, сделанное президентом России, имеет двойной вес, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 29 марта, комментируя высказывания Владимира Путина о сроках полной отмены коронавирусных ограничений.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в защитном костюме

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Как сообщалось ранее, 28 марта президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что ограничения в связи с пандемией коронавируса можно будет отменить, когда в России появится популяционный иммунитет, — вероятно, к концу лета.

«Сегодня всем в мире ясно, что через пандемию новой коронавирусной инфекции наша страна проходит более успешно, чем другие страны.

Здесь сказалось, с одной стороны, прочное наследие советской медицинской школы, которое либералам-реформаторам разрушить не удалось, и, с другой, — профессионализм и самоотверженность современных российских врачей и учёных.

Насколько соразмерными инфекционной опасности были введённые властями карантинные меры, покажут следующие два-три года; экономический ущерб и ущерб от этих мер для здоровья граждан России по другим, помимо COVID, болезням очевиден, но и здесь, как говорится, всё познаётся в сравнении.

Успехи нашей страны в борьбе с пандемией и особенно в создании соответствующих вакцин имеют двоякий эффект для её международных позиций.

Противники России в Европе и США злобствуют, идут на обострение, обвиняя нас в использовании вакцин для укрепления политического влияния в мире.

Здесь сказывается ущербность менталитета, неспособность у одних и нежелание у других отличать объективные явления и злонамеренные действия.

Успех в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, как и других возможных новых инфекций, лежит в сотрудничестве, а не в конфронтации. Впрочем, главное — это положение в самой России, здоровье её граждан.

Здесь, как мы видим, совместные усилия власти, профессионалов-медиков и общества дают свои многообещающие результаты», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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