Москва, , 10:13 — REGNUM Ситуация с блокировкой Суэцкого канала позволяет говорить о большом потенциале для расширения объёма транспортировки грузов через Северной морской путь (СМП). Об этом 29 марта заявили в Министерстве энергетики РФ.

В федеральном ведомстве отметили, что географическое положение России и близость к СМП даёт преимущество на мировом энергетическом рынке.

«Северный морской путь, сроки навигации на котором продолжают расширяться и в 2020 году достигли 9−10 месяцев, имеет высокий потенциал расширения объёмов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу», — пояснили в Минэнерго РФ.

По данным министерства, в 2020 году грузопоток по Северному морскому пути превысил плановые значения и составил почти 33 млн тонн грузов, включая свыше 18 млн т сжиженного природного газа (СПГ). В ведомстве ожидают дальнейшего роста поставок и увеличения грузопотока к 2024 году до 80 млн тонн в год.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Суэцком канале на мель сел контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн. Его владельцем является японская компания Shohei Kisen. Судно полностью перегородило русло и заблокировало движение. Из-за этого возле входов в Суэцкий канал образовался затор из более, чем 300 судов По данным агентства Bloomberg, потери мировой экономики из-за блокировки канала составляют около десяти миллиардов долларов ежедневно.