Вашингтон, , 16:45 — REGNUM На место аварии в Суэцком канале выдвинулись специалисты с расположенной на Ближнем Востоке базы Военно-морских сил США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Суэцкий канал U.S.Navy

Отмечается, что военнослужащие будут помогать снимать севший на мель контейнеровоз Ever Given, который полностью перекрыл движение по торговому пути.

По словам источника, власти Соединенных Штатов сами предложили помощь Египту в разблокировании канала.

Напомним, что, по официальной версии, контейнеровоз, проходя Суэцким каналом, попал 23 марта в сильную песчаную бурю. Сильный ветер развернул судно попрек канала, и оно уперлось в его берега.

Несколько дней судно пытаются сдвинуть с места, чтобы освободить канал, однако заметных успехов пока нет. Сотни огромных грузовых кораблей скопились в Суэцком канале в ожидании прохождения. Некоторые грузоперевозчики начали пускать свои суда в обход Африки вокруг Мыса Доброй Надежды.

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