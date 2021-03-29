Бразилиа, , 09:57 — REGNUM В бразильском городе Сан-Паулу не хватает транспорта для перевозки тел умерших от последствий коронавирусной инфекции. Местные власти намерены удвоить количество транспортных средств, используемых для этих целей. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

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Отмечается, что сделать это планируется в том числе и за счёт привлечения школьных автобусом. Как заявил председатель профсоюза работников сферы школьного транспорта Сан-Паулу, владельцы порядка 130 автобусов приняли участие в совещании по данному вопросу.

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«Им придётся снимать кресла, менять цветографическую схему транспортных средств, чтобы перевозить тела, — пояснил собеседник. — А потом они должны будут вернуться в школы? Вот чего опасаются работники».

По данным CNN Brasil, на фоне роста количества летальных исходов вследствие заражения коронавирусом префектура мегаполиса осуществила закупку транспортных услуг. Число автомобилей для перевозки тел умерших было увеличено с текущих 45 до 94 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Бразилии на 29 марта, в стране за всё время пандемии скончалось более 312,2 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19, при этом более 1,6 тыс. летальных исходов зарегистрировано за последние сутки. Число заразившихся уже превысило 12,5 млн человек. Свыше 10,9 млн человек в стране вылечился от нового заболевания.

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