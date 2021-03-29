Рига, , 09:56 — REGNUM В настоящее время хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19 получили 22% латвийцев старше 70 лет. Об этом сообщило Бюро вакцинации Министерства здравоохранения страны.

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При этом на долю людей старше 70 лет пришлось почти 49% всех использованных в Латвии вакцин. Объясняется это тем, что пожилые люди широко представлены в двух первых приоритетных группах вакцинации — среди медицинских работников и постояльцев и работников центров социального ухода.

На их долю пришлась 61 500 доз вакцин.

Сообщается, что началась также вакцинация еще одной приоритетной группы — людей с хроническими заболеваниями. К 27 марта вакцины от COVID-19 в этой группе получили 7839 че