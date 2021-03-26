Москва, , 12:01 — REGNUM Хранить крупные суммы на банковской карте не стоит, а для оплаты интернет-покупок лучше завести виртуальную карту. Об этом руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал 26 марта в интервью радио Sputnik.

По его словам, мошенники активнее интересуются банковскими картами, ведь эти карты становятся популярнее у населения. Чтобы обезопасить свои деньги, хранить их все на карте не стоит.

Лучше оставлять на карте сумму, которая покроет расходы на неделю или на месяц. Остальные деньги следует положить на накопительный счёт, а карту можно периодически пополнять.

С точки зрения безопасности для покупок через интернет лучше подойдёт виртуальная банковская карта. Её невозможно похитить физически.

«На неё можно переводить небольшое количество денег, чтобы не «светить» зарплатную или основную карту в интернет-магазинах или в каких-то подписных сервисах», — пояснил Макаров.

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