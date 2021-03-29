Сеул, , 09:13 — REGNUM Второй уровень социального дистанцирования, действующий на территории столичного региона Южной Кореи, и полуторный уровень, действующий в остальных регионах страны, продлены на две недели до 11 апреля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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По их словам, данное решение принято в связи с тем, что число новых случаев заражения коронавируса не сокращается.

Известно, что в рамках данных мер продолжает действовать обязательный масочный режим и запрет на собрание с участием более четырёх человек.

Часы работы предприятий общественного питания, крупных магазинов, караоке-баров и тренажёрных залов ограничены до 22:00.