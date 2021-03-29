Бейрут, , 08:39 — REGNUM Власти Ливана приняли решение о введении с 3 по 6 апреля — на период празднования католической Пасхи, строго режима карантина, который включает круглосуточный комендантский час. Об этом 29 марта говорится в распоряжении межведомственного штаба по борьбе с пандемией, передает телеканал MTX.

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Уточняется, что в данном документе указывается, что для того, чтобы экстренно передвигаться по городу, жителям Ливана необходимо будет оформить цифровой пропуск, используя для этого мобильное приложение.

При этом 26 марта в Ливане был продлен режим всеобщей гражданской мобилизации для противодействия пандемии с 31 марта до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта стало известно, что вакцинация от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V» начнется в Ливане 30 марта.