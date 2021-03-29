Каракас, 29 марта, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Возможность оплаты поставок вакцины от COVID-19 поставками нефти в страны — производители препаратов допустил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Такое заявление венесуэльский лидер сделал 29 марта в эфире телеканала Venezolana de Television.

Нефтяной танкер

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Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от COVID-19 странам, производящим препараты.

Николас Мадуро «У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у нее есть клиенты, покупающие нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается», — пояснил лидер Венесуэлы.

Одновременно МИД Венесуэлы будет предпринимать попытки добиться разморозки государственных счетов за рубежом для оплаты поставок вакцин от COVID-19 в рамках проекта COVAX.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венесуэла получит вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca через механизм COVAX.