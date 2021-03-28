Каракас, , 21:48 — REGNUM Руководство Facebook временно заблокировало аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 28 марта говорится в заявлении министерства коммуникаций Боливарианской Республики.

«Facebook в нарушение конституции Венесуэлы заблокировала на срок в 30 дней официальный блог президента Николаса Мадуро, нарушив права 1,2 миллиона его пользователей», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что это является цифровым тоталитаризмом со стороны наднациональных компаний, которые хотят навязать свой закон различным странам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель администрации США высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов заявил, что односторонние санкции Вашингтона против Венесуэлы оказались неэффективными, давление должно быть многосторонним. Вместе с тем Вашингтон допускает отмену санкций в случае готовности Каракаса к диалогу.

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