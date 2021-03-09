Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Односторонние санкции США против Венесуэлы оказались неэффективными, давление должно быть многосторонним. Вместе с тем Вашингтон допускает отмену санкций в случае готовности Каракаса к диалогу, заявил представитель американской администрации высокого ранга 8 марта на телефонном брифинге для журналистов.

Он констатировал, что «односторонние санкции за последние четыре года не принесли успеха». Так произошло не только в Венесуэле. «Переход к демократии» возможен при многостороннем и скоординированном подходе со стороны международного сообщества.

Режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро адаптировался к санкциям, в том числе к ограничениям нефтяных поставок. Теперь в планах администрацияи президента США Джо Байдена — «скоординированное давление» на Каракас вместе с союзниками и партнёрами.

США, добавил он, не торопятся снимать санкции, ожидая готовности Мадуро сесть за стол переговоров. Венесуэле, полагают в Вашингтоне, нужны свободные и справедливые выборы. Когда это случится, решение об отмене санкций будет рассмотрено после консультаций с международным сообществом.

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