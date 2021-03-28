Москва, 28 марта, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Все три российские вакцины от COVID-19 не имеют серьёзных побочных эффектов, заявил президент России Владимир Путин.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

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«Я не знаю, во всяком случае, мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», — сказал глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Президент России подчеркнул, что российскими препаратами прививаются люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и при этом «нормально себя чувствуют». Кроме того, у отечественных препаратов отсутствуют какие-либо противопоказания, резюмировал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была признана одной из лучших в мире.

Согласно результатам испытаний, опубликованным в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet, препарат в ходе итоговой, третьей фазы исследований показал эффективность 91,6%. Для людей старше 60 лет эффективность составила 91,8%. Гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а клеточный иммунный ответ — у 100%.