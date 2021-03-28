Москва, 28 марта, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 9088 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

(сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Сообщается, что 9088 новых случаев заражения выявлены в 84 регионах России из 85. При этом 12,8% выявленных случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от COVID-19 скончались 336 человек. Выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 8630 пациентов.

Наибольший суточный прирост сохраняется в Москве — 1878 случаев. На втором месте, как всегда, Санкт-Петербург — 701 случай.

Далее следуют: Московская область (610), Нижегородская область (286), Ростовская область (243).