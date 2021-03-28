Воронеж, 28 марта, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Воронежской области подтвердилось 209 новых случаев заражения коронавирусом, статистику за сутки опубликовал 28 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 27 марта, было зафиксировано 212 новых случаев заражения.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник

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Выписаны за минувшие сутки 214 пациентов. В статистику смертности за последние 24 часа включено 14 новых летальных исходов.

Всего за период пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 74 539 человек. Выздоровели после COVID-19 69 185 пациентов. Общее число жертв инфекции в регионе достигло 2 760 человек.