Милуоки, США, , 05:31 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 102:96.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Таннасис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

В составе «Никс» наибольшую результативность показали защитники Ар Джей Барретт и Алек Бёркс, набравшие по 21 очку.

В настоящее время «Нью-Йорк» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА. «Милуоки» идёт на шестом месте.

Читайте также: Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»