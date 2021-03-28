Вашингтон, , 05:27 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 106:92.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 19 очков, 19 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Детройта» наибольшую результативность показал форвард Уэйн Эллингтон, набравший 15 очков.

В настоящее время «Вашингтон» занимает 26-е место в турнирной таблице НБА. «Детройт» идёт на 29-м месте.

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