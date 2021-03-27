Москва, , 22:32 — REGNUM В Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление представителей власти, прежде всего, президента РФ.

«И наказание нам тоже надо усиливать для тех, кто оскорбляет президента. Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательства должно гораздо жёстче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он указал на международную практику.

«Я поднял некоторые данные — в Бельгии наказания за подобное (оскорбление представителей власти — ред.) составляет от двух до трёх лет тюрьмы, в Дании — от трёх до четырёх лет, Франции — штраф до 45 тыс. евро, в Германии — тюрьма от трёх месяцев до пяти лет», — сказал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден в интервью назвал президента РФ Владимира Путина киллером.

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