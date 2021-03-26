Москва, , 13:17 — REGNUM В Кремле удовлетворены отсутствием вопросов о России в ходе первой пресс-конференции Джо Байдена на посту президента США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках», — сказал Песков.

Он назвал данную ситуацию хорошей.

Песков также напомнил, что США «считают свою демократию единственно верной», а также» никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру», и именно против этого выступают как Россия, так и Китай: «В этом плане, действительно, мировоззрение и Владимира Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентичны».