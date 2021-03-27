Берлин, 27 марта, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Правительству Германии необходимо уже сейчас начать диалог с Россией о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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"Я выступаю за «Спутник V» не потому, что он из России. Я считаю, что нужно покупать все вакцины, какие возможно», — сказал он в интервью газете Die Welt.

Он подчеркнул, что предложение по «Спутнику V» «есть, нужно заключать предварительные договор». Нужно, чтобы это вскоре произошло, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия может начать самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в случае отказа ЕС от единого заказа на поставку этого препарата. Она уточнила, что выступает за то, чтобы Евросоюз заказал «Спутник V» для всех стран объединения.

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