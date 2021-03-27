Москва, , 21:40 — REGNUM В Москве в рамках акции «Час Земли» была отключена подсветка Кремля, здания Совета Федерации, правительства РФ и ряда других объектов.

Также была отключена подсветка ГУМа, ЦУМа, Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники».

Глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков заявил, что тема «Часа Земли» в 2021 году — «открытость информации о состоянии окружающей среды».

Час Земли — ежегодное международное событие, проводимое WWF. Проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

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