Калуга, , 13:39 — REGNUM Уличное освещение будет отключено в рамках международной акции «Час Земли» в Калуге 27 марта с 20:30 до 21:30 в рамках международной акции «Час Земли». В масштабном флешмобе сможет принять участие каждый житель региона — для этого нужно выключить на один час освещение в квартире и бытовые приборы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Акция «Час Земли» завершит экологическую неделю для школьников. Экологические занятия проходили в течение недели. Сотрудники профильного министерства совместно с представителями государственных организаций и бизнеса провели занятия, посвящённые ключевым направлениям национального проекта «Экология».

«Час Земли» — это ежегодное международное событие, которое как правило проводится в последнюю субботу марта. Смысл акции — привлечь внимание мирового сообщества к проблеме изменения климата планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы. Так, погасят свою подсветку Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей и Красная площадь.

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