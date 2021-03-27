Джорджтаун, , 19:03 — REGNUM Власти Гайаны планируют закупить партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 27 марта сообщается на сайте правительства республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Поставка намечена на следующую неделю, в настоящее время руководство страны работает над получением еще одной партии препарата.

Напомним, кроме России, Белоруссии и Армении, «Спутник V» одобрен к применению в ряде стран Америки (Аргентина, Боливия, Венесуэла, Парагвай, Мексика, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Гайана, Гондурас, Гватемала), Африки (Алжир, Республика Гвинея, Тунис, Габон, Гана, Ангола, Джибути, Республика Конго, Египет, Кения, Марокко).

Также российская вакцина от коронавируса разрешена к применению на Ближнем Востоке (Палестина, ОАЭ, Иран, Ливан, Бахрейн, Ирак, Иордания, Сирия), в странах Азии (Туркмения, Мьянма, Пакистан, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Шри-Ланка, Лаос) и в Европе (Сербия, Венгрия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Молдавия, Словакия и Северная Македония).