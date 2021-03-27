Суэц, Египет, , 08:22 — REGNUM Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given может быть снят с мели в субботу, 27 марта, так как предпринятые накануне вечером попытки его освобождения дали серьезный результат. Об этом 27 марта сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как рассказал изданию источник, работы по снятию судна с мели идут «хорошо».

"Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось», — отметил он.

Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation, сел на мель на 151-м км Суэцкого канала, направляясь из Китая в Роттердам. В результате этого движение по каналу, являющемуся одним из наиболее загруженных морских торговых путей в мире, оказалось перекрыто.