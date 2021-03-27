Вашингтон, , 16:04 — REGNUM За прошедшие сутки в США выявили 80 176 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику по коронавирусу в США.

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Сообщается, что за прошедшие 24 часа в Штатах выявлено 80 176 новых случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 скончались 1265 человек.

Всего с начала пандемии в США выявлено уже более 30 миллионов случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 548 089 человек.

Стоит отметить, что в США одни из наиболее высоких темпов вакцинации от коронавируса. Число вакцинироованных уже превысило число выявленных случаев заражения.