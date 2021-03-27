Минск, , 13:43 — REGNUM В Белоруссии за сутки подтвердили 1213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Всего в стране выявили 317 631 случай инфицирования. 308 216 инфицированных выздоровели (1212 за сутки), 2211 — скончались (девять человек за сутки).

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В стране с начала пандемии провели 5 310 667 тестов на SARS-CoV-2, 19 129 из них — в минувшие сутки.

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