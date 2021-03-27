Москва, , 11:39 — REGNUM Законопроект о реестре мигрантов и их работодателей разработало МВД России.

В России предполагается создание МВД и ведение двух электронных реестров — для иностранных граждан и для их работодателей.

Планируется, что для найма мигрантов регистрация в реестре будет обязательной, пишет ТАСС.

При этом в МВД заверили, что не прорабатывали и не предлагали инициативу по созданию трудовых бирж мигрантов и выдаче полисов на оказание медицинских услуг, а также льгот в отношении работодателей, привлекающих иностранных граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий трудовых мигрантов сдавать биометрию и проходить медосмотр. Изменения обеспечивают однократное прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы.

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