Москва, , 11:01 — REGNUM В 2021 году количество трудовых мигрантов в России вырастет, но до предпандемийного уровня эти показатели не поднимутся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил бизнесмен, председатель регионального политсовета «Партии Роста» в Московской области Олег Чернов.

«В 2021 году количество трудовых мигрантов вырастет, но до предпандемийного уровня, думаю, показатели не поднимутся. Причиной тому новые условия и законопроект, принятый Госдумой в первом чтении. Напомню, документ обяжет всех гостей из ближнего и дальнего зарубежья сдавать отпечатки пальцев и проходить медицинское освидетельствование, — сказал Чернов. — В постпандемийный период, конечно же, бизнес ждет позитивных изменений и в плане трудовой миграции (все-таки важны лучшие кадры, которые к нам едут), и в плане возможных качественных изменений в уровне профессионализма трудовых мигрантов».

Как полагает Чернов, достичь этого позволила бы открытая для бизнеса единая база, которая включала бы в себя анкеты работников, приехавших в Россию из-за рубежа для трудоустройства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году численность мигрантов в России не вернется к цифрам 2019 года и начала 2020-го.