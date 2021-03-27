Мадрид, , 08:21 — REGNUM В Испании число умерших пациентов с COVID-19 превысило 75 тысяч человек. Об этом 27 марта сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Согласно его подсчётам, в Испании с начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 было зарегистрировано 3 255 324 случая заражения. Умерли от различных осложнений, вызванных COVID-19, 75 010 человек.

Напомним, что по оценке издания La Razón, в Испании в настоящее время двумя дозами AstraZeneca вакцинировано около 2,3 млн человек, что, с учётом переболевших, не позволяет рассчитывать на быстрое формирование коллективного иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Испании и автономные сообщества не будут ужесточать ограничения на Страстную неделю.

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