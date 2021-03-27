Сараево, , 07:29 — REGNUM Один гражданин Боснии и Герцеговины 26 марта получил положительный результат ПЦР-теста одновременно на британский и южноафриканский штамм коронавируса, сообщили в институте клинической микробиологии университетского клинического центра Республики Сербской. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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В связи с тем, что в конце февраля наблюдалось замечательное увеличение положительных результатов от общего числа проведенных тестов, а также увеличение числа госпитализаций и повторное заражение лиц, уже переболевших коронавирусом, в учреждении было принято решение о проведении такого рода испытаний для мониторинга динамики циркуляции новых штаммов коронавируса.

Из первого набора образцов, охватывающих период первой половины марта (с 1 марта по 15 марта 2021) было проведено 93 теста, которые показали, что штамм N501Y выявлен в 66,66% образцов, то есть у двух третей тестированных пациентов.