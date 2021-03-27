Никосия, 27 марта, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кушос заболел коронавирусной инфекцией после прививки препаратом AstraZeneca. Об этом политик сообщил в письменном заявлении.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

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Он сообщил, что не испытывает никаких симптомов COVID-19, однако его ПЦР-тест показал положительный результат. В связи с этим представитель кипрского правительства заявил, что останется на самоизоляцию и продолжит работать дистанционно в течение десяти дней. На самоизоляцию он ушел ранее после случая заражения коронавирусом, выявленного у главы пресс-службы президента Кипра.

При этом еще 19 марта Кушос привился первой дозой вакцины против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca. Отметим, Кипр ранее приостановил вакцинацию этим препаратом с 15 по 18 марта, однако затем возобновил прививочную кампанию.