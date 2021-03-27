Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее впервые за последний месяц выявили более 500 носителей коронавируса нового типа за одни сутки, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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В частности, за 26 марта в стране выявили 505 инфицированных SARS-CoV-2, причем 490 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что впервые с 19 февраля в республике фиксируется столь большое число зараженных за одни сутки. При этом последние четыре дня в стране выявляли не более 400 пациентов ежедневно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 101 275. Также за минувшие сутки в стране скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 1721 человек.