Стокгольм, , 03:40 — REGNUM Прогноз по количеству доз вакцины от COVID-19, которое Швеция получит в первой половине 2021 года, снова был сокращен, в связи с чем министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халлегрен заявила, что «расстроена» такой новостью. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Я очень расстроена. Правительство и Ассоциация органов муниципального и областного управления уже ведут диалог о графике вакцинации, и информация о поставках и применения вакцин может повлиять на данный график», — заявила министр Халленгрен в письменном комментарии телеканалу SVT.

В декабре 2020 года предполагалось, что Швеция получит 17,4 миллиона доз вакцины от COVID-19 в течение первых шести месяцев 2021 года. В настоящее время прогноз выглядит гораздо мрачнее, и цифра снижена до 10,9 миллиона доз. Еще недавно данная цифра находилась на уровне примерно в 12,5 миллиона доз.

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