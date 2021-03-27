Гавана, , 01:49 — REGNUM На Кубе общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 70 тысяч, сообщает пресс-служба кубинского минздрава.

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В частности, за минувшие сутки в республике выявили 832 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, с начала пандемии на Кубе выявили 70 634 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за 26 марта в стране скончались еще пять пациентов с COVID-19. Всего на Кубе от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 413 человек.

Главный эпидемиолог Кубы Франциско Дюран отметил, что более половины новых случаев заражения приходятся на столицы страны Гавану. Он добавил, что в республике по-прежнему удерживается высокий темп распространения инфекции.