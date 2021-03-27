Бразилиа, , 01:47 — REGNUM За сутки в Бразилии было зарегистрировано 84 245 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а с начала пандемии — 12 404 414. Об этом 26 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Кроме того, по информации ведомства, в стране от коронавирусной инфекции излечились 10 824 095 человек. Еще 307 112 пациентов скончались от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. За 24 часа этот показатель увеличился на 3650 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта издание La Última Hora распространило информацию о результатах работы группы бразильских ученых, впервые обнаруживших присутствие коронавируса в деснах некоторых пациентов, которые скончались от COVID-19.

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