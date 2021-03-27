Вашингтон, , 07:51 — REGNUM В США за сутки распространили более 3 млн доз вакцины от COVID-19, согласно данным, опубликованным 26 марта Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

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В пятницу, 26 марта, в стране было распределено 3,38 млн доз вакцины. Отмечается, что это уже четвёртый раз, когда цифры превысили 3 млн. Предыдущий рекорд был поставлен 13 марта, когда в Соединённых Штатах распространили 3,2 млн доз вакцины от коронавируса.

Напомним, чтопо данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на текущий момент полностью вакцинированы 14,3% населения США — 47,4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США намерены усиленными темпами производить и распространять по стране вакцины против коронавирусной инфекции, чтобы выполнить план президента Джо Байдена на первые 100 дней работы новой администрации. Байден приступил к исполнению обязанностей президента США 20 января