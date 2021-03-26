, 21:23 — REGNUM Распространение эпидемии в Италии начинает замедляться, с таким заявлением выступил в пятницу, 26 марта, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Можно говорить о «первых сигналах стабилизации ситуации», добавил он.

По данным на 26 марта, в Италии умерли 107 256 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 457 (днем ранее — на 460). Число подтвержденных носителей выросло на 23 987 (днем ранее — на 23 696). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 488 619 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 566 711 человек — на 3753 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделал 2 787 749 человек (за день этот показатель вырос на 77 025), что составляет 4,63% населения Италии.