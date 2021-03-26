Ростов-на-Дону, 26 марта, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону получил партию вакцины против коронавирусной инфекции в объёме 10,6 тыс. доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 26 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки с препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в холодильнике

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"В Ростов поступило ещё 10 600 доз вакцины для 5 300 человек. Партия распределена среди ростовских медучреждений», — пояснили в мэрии.

Участие в прививочной кампании приняли уже около 40 тысяч жителей областного центра, из них почти 31 тысяча человек получили обе дозы вакцины. В списке очередников — более 9 тысяч горожан.