Тирана, , 02:02 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 25 марта сообщил о том, что Турция передаст Албании 1 миллион доз вакцины китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinovac.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано в аэропорте Ринас в день прибытия первой партии китайской вакцины объемом 192 тысячи доз.

По словам Рамы, в настоящее время заключен контракт о поставке еще половины миллиона доз в течение двух месяцев. По данным на 25 марта, 53 992 гражданина Албании прошли вакцинацию от коронавируса.

22 тысячи доз вакцины будет использовано для вакцинации медицинского персонала из Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Албании пригласил нового косовского коллегу Курти в Тирану