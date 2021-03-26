Санкт-Петербург, 26 марта, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургский городской суд поступило административное исковое заявление профессионального союза «Отечество» к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с требованием частичной отмены «антиковидного» постановления городского правительства от 13 марта 2020 года №121, которое, с учётом многочисленных изменений, до сих пор определяет порядок жизни города и горожан в условиях коронавируса. Профсоюз требует отменить норму об обязательных масках и перчатках.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро в масках и перчатках

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

"В качестве заинтересованного лица в иске указан Владимир Владимирович Путин, как должностное лицо. Заявление к производству пока не принято», — сообщили 26 марта в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Истец требует признания недействующим постановления №121 в части пунктов 2−20 и 2−5.3.

Согласно пункту 2−20, по 15 мая 2021 года граждане в Санкт-Петербурге обязаны использовать средства индивидуальной защиты при посещении помещений организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках общественного транспорта, за исключением работников перевозчика, находящихся в кабине транспорта общего пользования, оборудованной изолированной перегородкой от основного отделения транспорта общего пользования.

В соответствии с пунктом 2−5.3, необходимо обеспечить соблюдение между работниками, работником и посетителем дистанции не менее 1,5 метра, а также использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, и средств индивидуальной защиты рук (перчаток), за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц.