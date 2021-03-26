Джакарта, 26 марта 2021, 14:48 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране сделали 10 миллионов инъекций вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»
Ежедневно в Индонезии делают около 500 тысяч прививок от коронавируса.
Буди Гунади Садикин надеется, что количество инъекций в марте и апреле 2021 года увеличится.
В число приоритетных для вакцинации граждан входят медицинские работники, государственные служащие и пожилые люди.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 4982 случая заражения коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили 4982 случая заражения коронавирусом