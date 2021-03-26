Джакарта, , 14:48 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране сделали 10 миллионов инъекций вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Ежедневно в Индонезии делают около 500 тысяч прививок от коронавируса.

Буди Гунади Садикин надеется, что количество инъекций в марте и апреле 2021 года увеличится.

В число приоритетных для вакцинации граждан входят медицинские работники, государственные служащие и пожилые люди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 4982 случая заражения коронавирусом.

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