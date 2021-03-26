Берн, , 14:50 — REGNUM На территории Швейцарии с начала прививочной кампании от COVID-19 было зарегистрировано в общей сложности 37 летальных случаев после прохождения вакцинации. Об этом 26 марта говорится в сообщении швейцарского агентства по терапевтической продукции Swissmedic, обнародованном на сайте правительства страны.

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Уточняется, что Swissmedic было изучено 862 уведомления о «предположительно нежелательных последствиях», из них 460 после прохождения вакцинации с использованием препарата американо-немецкого консорциума Pfizer/BioNTech, еще 393 — с использованием вакцины компании из США Moderna, и в девяти случаях не было данных о применявшейся вакцине.

«В 37 серьезных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных по прошествии более или менее длительного времени (после вакцинации)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 263 случаях из общего числа были зафиксированы «серьезные» нежелательные последствия прохождения вакцинации, включая 38 уведомлений о повышении температуры, 25 — о трудностях с дыханием, 17 — о головной боли или мигрени, 12 — о тошноте и девять — об анафилактических реакциях.

При этом указывается, что средний возраст скончавшихся после прохождения вакцинации составляет 84 года и «в большинстве случаев» у этих люди наличествовали серьезные проблемы со здоровьем. По мнению специалистов, смерть у данных людей могла произойти именно из-за этих заболеваний.

«Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает на то, что причиной смерти является вакцина», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Швеции вакцину AstraZeneca снова стало можно использовать для людей старше 65 лет.