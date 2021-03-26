Москва, 26 марта, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Площадка «Россия — страна возможностей» серьёзно помогла обновлению кадров в системе государственного управления. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Kremlin.ru На заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей»

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«Это даёт результаты. Честно говоря, я даже не ожидал, что, по-моему, два губернатора, несколько заместителей министров федеральных ведомств, мэров крупных городов, руководители крупнейших наших компаний — они прошли через эту платформу», — заявил Путин.

Kremlin.ru С участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей»

Он отметил, что в конкурсах и мероприятиях платформы за несколько лет приняли участие несколько миллионов человек.