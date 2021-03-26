Стокгольм, , 14:20 — REGNUM В Швеции вакцину AstraZeneca снова можно использовать для людей старше 65 лет. Об этом Агентство общественного здравоохранения объявило вечером 25 марта. Однако для более молодых возрастов запрет продлевается. В эфире телеканала SVT о дальнейшем судьбе вакцины AstraZeneca рассказал государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

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«Мы ждем получения данных, чтобы увидеть, можно ли ее предлагать молодым людям», — пояснил Тегнелл в эфире SVT.

По оценке Агентства общественного здравоохранения, польза от вакцины AstraZeneca намного превосходит риски. Таким образом, возобновляется использование вакцины для людей старше 65 лет. Однако ее, отмечают журналисты, почему-то нельзя предлагать лицам моложе 65 лет.

«Мы не рекомендуем вакцину молодым людям, потому что в Европе есть сообщения о 20−30 случаях. Их немного, но там речь идет об очень серьезных побочных эффектах», — заявил Тегнелл.