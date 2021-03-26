Токио, , 14:02 — REGNUM Обнародованы цены и комплектации нового японского спорткара Nissan Z. Об этом сообщает издание Autoblog.

По предварительным данным, новый автомобиль в Японии получит наименование «Z» Fairlady Z, а на остальных рынках он будет называться Nissan Z.

Оснащаться будущая новинка будет двигателем VR30DDTT V6 производительностью 400 л. с. Этот же движок установлен в моделях Infiniti Q50 и Q60 Red Sport. Агрегатируется мотор с шестиступенчатой «механикой» или девятискоростным «автоматом» с гидротрансформатором.

Вес новой модели составит 1475 кг, что больше, чем у 370Z (1466 кг). Рекомендуемая розничная стоимость модели будет составлять 34 995 долларов.

Ранее ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявило отзывную кампанию 4448 автомобилей из-за возможных проблем со стоп-сигналами. Отзыву подлежат модели Nissan Pathfinder, собранные в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года.

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