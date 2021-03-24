Токио, , 12:22 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan может укомплектовать суперкар GT-R по прозвищу «Годзилла» «мягким» гибридным агрегатом. Об этом сообщает издание Best Car.

По предварительным данным, Nissan оснастит GT-R мотором V6 с двойным турбонаддувом и рядным 48-вольтовым стартер-генератором. Предполагается, что это будет служить двум целям: помочь GT-R соответствовать более жестким стандартам выбросов, а также добавить немного больше мощности «Годзилле».

Отмечается, что установка добавит около 27 л. с. (20 кВт) к производительности GT-R, хотя неясно, относится ли это к версии с мотором мощностью 565 л. с. или 600-сильной версии.

По предварительной информации, GT-R Final Edition станет последним авто в модельном ряду «Годзиллы». При этом последняя гибридная версия с 710-сильным агрегатом будет выпущена в количестве всего 20 экземпляров.

Ранее официальный представитель Nissan Джош Клифтон сообщил, что японская компания проводит испытания нового мотора для модернизированного Nissan X-Trail. Тестируется высокотехнологичный трёхцилиндровый турбодвижок объёмом 1,5 литра, который будет агрегатироваться с восьмискоростной автоматической коробкой передач.

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